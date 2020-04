Fabio Borini è stato uno dei giocatori più corteggiati nel calciomercato di gennaio. Il Genoa ci aveva provato in tutti i modi a strappargli il 'sì', Samp e Parma hanno cullato a lungo l'ambizione di poterlo regalare ai rispettivi allenatori. Alla fine a spuntarla è stato il Verona di Juric che ha messo sul piatto un progetto tecnico soddisfacente: dopo diverse stagioni al servizio tattico del Milan, a Borini è stato proposto di poter, finalmente, giocare nel suo ruolo più congeniale. Più vicino alla porta, dove sa far male. Com'è successo ben 2 volte in 4 partite: gol pesante al Bologna, sigillo d'autore alla Juve. Una scelta vincente e che può avere delle ripercussioni anche sul futuro. Fabio è tornato a brillare e può diventare una grandissima occasione nel prossimo mercato. Perché un giocatore così a parametro zero può fare gola a tanti, così come successo a gennaio...