Verona, brutta sconfitta in casa e ora calendario molto complicato. Campionato finito?

Brutta sconfitta per il Verona, che tra le mura di casa si fa raggiungere e superare da un Genoa non nelle sue giornate migliori, perdendo così uno degli scontri diretti fondamentali per la salvezza. Eppure, da come si era messa la partita nei primi minuti iniziali, sembra quasi tutto in discesa. I gialloblù vanno subito in vantaggio con Bonazzoli e si rendono pericolosi in più di una occasione. Il Genoa trema e deve fare qualche miracolo per tenersi in piedi.A fine primo tempo, con le squadre pronte a rientrare ai box, ecco il lampo che cambia completamente la gara, e forse la stagione intera del Verona. Lo stessoI rossoblù prendono coraggio, molto più dei padroni di casa, e martellano un povero Dawidowicz sicuramente fuori forma. Il fortino veronese cade quasi subito. Incursione felina di Vasquez, che dribbla con grande destrezza due uomini avversari, tiro respinto da un Montipò che come sempre si dedica ai miracoli terreni,

Non bastano di certo alcune folate dei nuovi entrati, perché alla fine la spuntano gli ospiti e i gialloblù ritornano nelle zone che scottano, a un solo punto dal fatal trio retrocessione.Una partita, come detto, che poteva essere una svolta, in senso positivo, ma anche in senso negativo.Il Verona ha ora dinnanzi a sé una serie di sfide davvero difficili. Nelle ultime sette partite dovrà infatti affrontare subito l'Atalanta, poi Udinese, Lazio, Fiorentina, Torino, Salernitana ed infine l'Inter., in terra salernitana. Le restanti partite saranno assolutamente da bollino nero, anche se qui può arrivare la sorpresa che non ci si aspetta.Ad oggi gli uomini di Baroni hanno sette finali da giocare al massimo delle loro possibilità, perché anche una sola vittoria o solo pareggio, magari contro una grande squadra, può fare davvero la differenza.

Tutto dipende dalla voglia e dal carattere che questa squadra dimostrerà non solo nelle sfide contro le dirette avversarie, ma anche contro quelle più blasonate. Nulla deve essere dato per scontato e questo Baroni lo sa bene. Sembra una missione quasi impossibile, ma come detto, il Verona ci ha abituati a imprese incredibili. Tutto, quindi, è ancora aperto.