, 34esima giornata di, in unoche mette in palio punti importanti in. Prima del fischio d'inizio, la classifica vede il Verona 14esimo con 32 punti e il Cagliari 16esimo con 30. Nelle ultime cinque partite, gli scaligeri hanno raccolto una sconfitta, tre pareggi e una vittoria (il 15 marzo in casa dell'Udinese), mentre i sardi hanno rimediato tre sconfitte, un pareggio e un successo (il 30 marzo in casa contro il Monza). Oggi al Bentegodi fischio d'inizio alle 20.45,

: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.: Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makombou, Deiola, Augello; Viola; Pavoletti. All. Nicola.: Abisso