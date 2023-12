Verona-Cagliari calcio d'inizio alle 18 di sabato 23 dicembre è il penultimo match in programma per la 17esima giornata di Serie A. La gara del Bentegodi sarà trasmessa in tv e streaming da Dazn. Nel bel mezzo del disastro societario con le azioni del club sotto sequestro, Baroni recupera Faraoni e conferma Djuric al centro dell'attacco. Con Ranieri scalpita Luvumbo, ma dovrebbe partire dalla panchina con il tandem Petagna-Lapadula dal 1'.



PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oristanio; Petagna, Lapadula.