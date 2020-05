Il Verona ha comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale che domani la squadra non si allenerà e si sottoporrà a dei test medici.



LA NOTA - "Hellas Verona FC comunica che domani – giovedì 21 maggio – lo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda/Peschiera non ospiterà la programmata seduta di allenamento, in quanto calciatori e staff della Prima Squadra si sottoporranno nuovamente a screening medico e test specifici".