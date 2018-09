Verona-Carpi 4-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 35' Laribi (V), 45'+1 Pazzini rig. (V), 56' Pazzini rig. (V), 82' Pazzini (V), 87' Poli (C)



Verona (4-3-3): Silvestri; Almici, Caracciolo, Marrone, Crescenzi (84' Balkovec); Laribi (79' Lee Seung-Woo), Colombatto, Henderson; Zaccagni (66' Dawidowicz), Pazzini, Matos. All. Grosso.



Carpi (4-1-4-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Pezzi (33' Concas), Poli; Sabbione; Jelenic, Mbaye, Di Noia (81' Saric sv), Piscitella (52' Mokulu); Arrighini. All. Chezzi.



Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo



Ammoniti: 45' Pachonik (C), 54' Concas (C), 73' Silvestri (V), 75' Matos (V)