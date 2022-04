Il Verona si gode Nicolò Casale. Il difensore classe 1998 sarà al centro del prossimo mercato estivo. Intanto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha prolungato il contratto fino a giugno 2026. Dionisi, che lo ha già allenato a Empoli, lo avrebbe voluto anche al Sassuolo. Ora ha attirato l'interesse di club di vertice come Lazio, Roma, Napoli e Milan. A gennaio le richieste arrivate sul tavolo del Verona sono state respinte, tanto più che Casale non ha fretta di andare via ed è un tifoso dell'Hellas.