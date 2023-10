Tre clean sheet in questa Serie A, come Szczesny e Meret e meglio di Maignan. I numeri dicono che l'inizio di stagione di Lorenzo Montipò è tutt'altro che banale, soprattutto se si considera che il portiere classe '96 non difende i pali di una big, ma del Verona che la scorsa stagione si è salvato allo spareggio con lo Spezia e riparte con l'obiettivo di rimanere in A anche quest'anno. Con quello che ormai è diventato una certezza in porta, con oltre cento presenze nel massimo campionato e con tentazioni di mercato che sessione dopo sessione si fanno sempre più concrete. Dall'estero, con Galatasaray e Bournemouth che lo fanno seguire costantemente da oltre un anno, e anche dall'Italia.



TRA VIOLA E LAZIO - La scorsa estate, infatti, sono stati due club di Serie A a pensare al portiere cresciuto nel Novara. Due società importanti, che sono impegnate nelle coppe europee: Fiorentina e Lazio. I viola erano alla ricerca di un giocatore da alternare a Terracciano proprio in vista dell'impegno in Conference League, i biancocelesti di un secondo affidabile per Provedel, dopo il corteggiamento sfumato con Lloris. Alla fine, però, entrambe le società hanno fatto altre scelte e Montipò è rimasto a Verona. Convinto e determinato più che mai, pronto anche a compiere un salto nella sua carriera nei prossimi mesi. E, nel frattempo, pronto a parare il più possibile per salvare ancora una volta l'Hellas.