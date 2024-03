Verona: chi è Swiderski, l'attaccante polacco che ha tolto Baroni dalla zona retrocessione

Federico Targetti

La situazione del Verona in Serie A è ancora in bilico, seppur un passo importante sia arrivato dalla vittoria per 1-0 contro il Sassuolo. A decidere è stato Karol Swiderski, attaccante di tutto rispetto arrivato l'ultimo giorno di mercato dal Charlotte FC, formazione di MLS.



SPESSORE - Non inganni la provenienza e nemmeno la carriera: Swiderski, nonostante dalla Polonia (Lodz e Jagiellonia) sia passato in Grecia al PAOK Salonicco prima di arrivare in MLS, ha sempre goduto di una considerazione notevole da parte della Nazionale polacca, con la quale ha messo assieme 10 reti in 28 gettoni ufficiali. Numeri importanti, ancor più se si considera che, oltre al mostro sacro Lewandowski, nella Polonia giocano anche Milik e Piatek. La concorrenza non manca, lo spazio è poco.



RUOLO E TITOLARITA' - Nel nuovo Verona versione 2024 Swiderski, classe 1997, si gioca il posto con gli olandesi Tavsan e Noslin oltre che con Thomas Henry. In caso di necessità Swiderski può anche essere dirottato sulla sinistra, ma la sensazione è che continuerà a essere impiegato con continuità al centro del fronte offensivo.