Verona, chi è Tijjani Noslin: da Subway all'Italia, grazie a Sneijder

Federico Zanon

La grande occasione, dopo una carriera ad inseguire. Tijjani Noslin è oggi diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Hellas Verona, sei mesi dopo aver detto no agli inglesi del Millwall. Non voleva andarci in Inghilterra l'attaccante esterno destro classe 1999, voleva una grande occasione, che è puntualmente arrivata dopo una prima parte di stagione convincente con la maglia del Fortuna Sittard. Il suo bilancio fin qui, tra Eredivisie e coppa nazionale, è di 4 gol in 14 partite, niente di impressionante, ma di lui in Olanda parlano un gran bene. Tra i suoi principali sponsor c'è Pierre van Hooijdonk, ex attaccante di Celtic, Benfica e Feyenoord, e padre della punta del Bologna Sydney.



IL RUOLO DI SNEJIDER- Noslin sbarca in Serie A dopo una carriera di alti e bassi. Nato il 7 luglio 1999 ad Amsterdam, Noslin dopo aver mosso i primi passi nell'FC Twente Under 19 nella stagione 2016/17, si trasferisce all'Hercules, formazione olandese che milita in Derde Divisie B. Le cose non vanno nel verso giusto, per rilanciarsi sceglie il DHSC, club del quartiere popolare Ondiep di Utrecht, del quale l'ex Inter Wesley Sneijder è socio e nel quale chiude la carriera Mounir El Hamdaoui, meteora in Italia con la maglia della Fiorentina.



LA MANO DI DIO - Riparte dai dilettanti, per ritrovare la voglia di giocare. Tra un allenamento e una partita, lavora come rider per Subway, una catena di fastfood internazionale. Grazie anche alla benedizione di Snejider, dopo una breve parentesi al TOP Oss, nell'agosto 2021 firma per il Fortuna Sittard, con il quale chiude l'avventura con 71 presenze, 10 gol e 4 assist. Ora il Verona, un dono divino: "Credo in Dio e tutto accade per una ragione".