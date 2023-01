Nuovo rinforzo in attacco per l'Hellas Verona: come riferisce il quotidiano olandese AD, è fatta per Cyril Ngonge, ala destra belga classe 2000 che arriva a titolo definitivo dopo essersi liberato dal Groningen. Firmerà un contratto di sei mesi con opzione in favore degli scaligeri per altri due anni. In questa stagione, Ngonge ha realizzato 3 gol in 11 presenze in Eredivisie, mentre nel 2021/22 è stato premiato per il miglior gol del campionato: scorpione contro l'AZ Alkmaar.