Il neo allenatore del Verona, Gabriele Cioffi, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche di mercato e delle future mosse: "Allenerò chi c’è, ma non vuol dire che sono schiavo degli eventi. Ho dato le mie idee alla società, arriveranno giocatori affamati. Do fiducia a chi tiene la squadra in A da anni", ha detto.