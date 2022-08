Il tecnico del Veronaha parlato due giorni prima della sfida contro il Bologna:"A me piace lavorare, e ho una squadra a cui piace il lavoro. Quindi ci siamo detti: 'Testa bassa e si lavora'. Dei primi 50-55' col Napoli si può essere relativamente soddisfatti, ma c'è molto da lavorare. Bisogna incrementare delle mancanze sul positivo fatto. Del mercato ne parliamo il 31 agosto"."Un pelo di più sì, da quello è ripartita la settimana. Ma un po' di chiarezza devo darla anche io, e devo fidarmi delle sensazioni, che siano 2001 o 2004: non possiamo permetterci di entrare con le figurine"."Vedo un gruppo che mi segue e mi rispetta, non è circostanza in quello che dico. C'è però da trovare delle soluzioni, anche se contro il Napoli, che è più forte dell'anno scorso, c'è stato del buono. Ad ogni modo, è una domanda che mi sono posto anche io"."Federico proverà domenica mattina: ha recuperato e si sta allenando, ma la prova vera sarà prima della partita. I sostituti sono Amione o Retsos: chi vedrò meglio giocherà"."Sì, si è rimesso. Ha grande potenziale e qualità, il dazio che paga è il fatto di aver saltato praticamente tutto il ritiro. È comunque una freccia che si aggiunge"."Con Simeone la scelta era fatta, era fuori: quando un giocatore è fuori stimoli chi può sostituirlo. Antonin è in una zona di grigio: lui è un grande professionista, è arrivato un po' acciaccato, sta riprendendo condizione. A un certo punto le scelte si fanno di pancia"."Ha fatto le visite ma ancora non c'è l'esito. Appena firma ve lo presento (sorride, ndr)".