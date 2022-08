L'allenatore del Verona Gabriele Cioffi ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Bologna:



"La cosa importante era lasciarsi dietro l'atteggiamento passivo avuto contro il Napoli, abbiamo lavorato tanto e bene in settimana sugli aspetti che oggi hanno funzionato. Fin dall'inizio ci siamo trovati a gestire tante zone grigie, ma la disponibilità del gruppo è stata sempre totale".



HENRY - "Se può segnare i gol di Simeone? Sì in termini di numeri, no in termini di tipologia di gol. Ma io ci metterei la firma al volo".