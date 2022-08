Gabriele Cioffi, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita del match contro l’Empoli: "I cambi a fine primo tempo hanno cambiato la partita. Quando facciamo i cambi speriamo sempre in un cambio di marcia, è andata bene".



La sensazione è che a fine primo tempo avrebbe cambiato tutti. Si aspettava la reazione?



"Sì, mi aspettavo la reazione. Non avevo certezze sull’impatto dei nuovi entrati ma faccio i complimenti a tutti e tre. Hanno cambiato la partita".



Cosa è successo nel primo tempo?



"Non so, dovremo valutare. Forse abbiamo caricato troppo la partita o forse troppo poco. Ci sta vincere o perdere ma regalare un tempo come il primo di oggi non ci sta. Non è accettabile".



Mister l'Hellas ha perso 40 gol della scorsa stagione dal mercato con le cessioni di Barak, Simeone e Caprari. Quanto è soddisfatto de nuovi attaccanti?



"Sono soddisfatto ma non bisogna esserlo troppo. Un attaccante può fare tre gol tutti suoi in una stagione, il resto dei gol arrivano alla costruzione della squadra. Noi dobbiamo metterli in grado di fare gol. La mia posizione? Non devo dire nulla, ho una soggetta saggia che sa in che contesto siamo".