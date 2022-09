Il tecnico del Verona Gabriele Cioffi ha parlato a Dazn prima della gara contro la Lazio:



"Giusto confermare la squadra scesa in campo contro la Sampdoria ma gli equilibri si rompono in fretta con la competizione che ci deve essere. Cosa ho detto ai giovani? Di godersi le emozioni, vivere il momento. Come allenatore metto in preventivo l’errore. L’importante è andare avanti. Alla squadra chiedo coraggio, quello è il regalo più bello, poi vada come deve andare”.