Gabriele Cioffi ha commentato così, a Dazn, il ko del suo Verona in casa della Lazio.



"Ho visto coraggio: il risultato è bugiardo, ma va comunque accettato. Abbiamo avuto un paio di occasioni con Henry e Kallon, siamo rammaricati. Dobbiamo essere più concreti sotto porta, c'è da lavorare per trovare le soluzioni per essere più frizzanti. Lavoreremo con serenità".



"Stiamo crescendo e stiamo recuperando pezzi grazie alle settimane di allenamento. Oggi abbiamo ritrovato Hrustic e Cabal, credo che a breve riavremo anche Verdi. Le soluzioni cambiano e così la nostra imprevedibilità, sta a noi sfruttarle".