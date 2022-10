Appena cinque punti conquistati in nove giornate di campionato e quattro sconfitte consecutive, l'ultima delle quali ieri, in uno scontro diretto come quello contro la Salernitana. Sono questi i numeri impietosi dell'inizio di stagione del Verona. Un avvio molto complicato, soprattutto se rapportato all'ottima stagione scorsa. Il cambio Tudor-Cioffi non ha fatto mantenere alla squadra lo stesso livello di gioco e di pericolosità e così l'avventura dell'ex allenatore dell'Udinese potrebbe già essere arrivata alla fine.



ESONERO IN ARRIVO - La società si è presa 24 ore di riflessione dopo l'1-2 dello stadio Arechi, per prendere la miglior decisione possibile sul futuro della panchina. La scelta sembra però presa e si va verso un nuovo cambio: Cioffi dovrebbe così essere esonerato e nelle prossime ore è attesa anche la comunicazione ufficiale all'allenatore e al suo staff. In attesa di decidere a chi affidare il nuovo corso, l'Hellas dovrebbe promuovere a tempo l'allenatore della Primavera, Salvatore Bocchetti.