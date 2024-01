La formazione-tipo del Verona dopo il mercato invernale

Il Verona si è trovato a dover rivoluzionare la propria rosa nella sessione di mercato invernale: in questo articolo ricapitoliamo acquisti e cessioni dei veneti per poi provare a tracciare una formazione titolare che comprenda i volti nuovi a disposizione del tecnico Marco Baroni, spiegando ruoli e gerarchie.



Arrivi: Noslin (a, Fortuna Sittard), Tavsan (a, NEC Nijmegen), Dani Silva (c, Vitoria Guimaraes), Belahyane (c, Nizza), Vinagre (d, Hull City).

Partenze: Hien (d, Atalanta), Terracciano (d, Milan), Kallon (a, Bari), Faraoni (d, Fiorentina), Hongla (c, Granada), Doig (d, Sassuolo), Braaf (a, Fortuna Sittard), Ngonge (a, Napoli), Djuric (a, Monza), Gunter (d, Karagumruk).



LA PROBABILE FORMAZIONE - Montipo'; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Vinagre; Folorunsho, Dani Silva; Noslin, Suslov, Mboula; Tavsan.



I RUOLI DEI NUOVI - Vinagre dovrebbe prendere il posto di Doig a sinistra e relegare Cabal, centrale adattato, a riserva. Dani Silva potrebbe anche pagare la concorrenza di Serdar, ma si candida a un ruolo nel cuore del centrocampo, mentre grande curiosità per l'impatto di Noslin sull'esterno e Tavsan in attacco, considerando che la media realizzativa di Thomas Henry (che piace al Palermo, occhio) è ottima.