Verona-Como LIVE 0-1: Caqueret!

Una giornata che può risultare assolutamente decisiva per la lotta salvezza: ben nove partite in contemporanea in questo 37° turno del campionato di Serie A.Attenzione massima perVerona a cui basta un punto per centrare l’obiettivo contro un Como che punta a chiudere nella parte sinistra della classifica.GOAL29' - VANTAGGIO COMO! Azione spettacolare da parte del Como, avviata da un colpo di tacco di Nico Paz a ridosso della propria area di rigore. Bella la sponda di Douvikas e tiro angolatissimo di CaqueretTABELLINOVERONA-COMO 0-129' Caqueret (C)

(3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti.(4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas.