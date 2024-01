Verona contro Setti: 'Vendi tutto e continua a sistemare i tuoi conti'. Il motivo delle cessioni

Redazione CM

Un vecchio divano, qualche lampada, tanti vecchi giocattoli. I tifosi del Verona, come riportato da ANSA, hanno raccolto l'invito della tifoseria organizzata nel portare oggetti di seconda mano per alimentare quello che è stato definito, polemicamente, il Bazar Setti. Oggetto dell'insolita contestazione l'operato del presidente del Verona Maurizio Setti, accusato di aver smantellato la squadra in questo mercato invernale con cessioni che hanno, a detta della tifoseria gialloblù, fortemente indebolito la squadra veneta e reso arduo il traguardo salvezza. In più, è apparso uno striscione con la dicitura: 'Vendi tutto e continua a sistemare i tuoi conti', indirizzato al presidente Setti.



IL MOTIVO DELLA CONTESTAZIONE - L’Hellas Verona ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un rosso pari a 11,7 milioni di euro, un risultato in peggioramento di circa 6,6 milioni di euro rispetto all’esercizio 2021/22, che si era chiuso in perdita per 5,1 milioni di euro. I costi sono saliti, dagli 88,6 dell'esercizio precedente, fino a 106,9 milioni. A peggiorare ulteriormente il quadro è la situazione debitoria, salita a 148,1 milioni, con un indebitamento finanziario netto pari a -65,5 milioni, dato molto superiore ai -31,4 del giugno 2022. Numeri allarmanti, che hanno costretto la società a correre ai ripari in vista del 30 giugno 2024, adottando questa strategia di cessioni che ha portato, lontano da Verona, Hien (d, Atalanta), Terracciano (d, Milan), Kallon (a, Bari), Faraoni (d, Fiorentina), Hongla (c, Granada), Doig (d, Sassuolo), Braaf (a, Fortuna Sittard), Ngonge (a, Napoli), Djuric (a, Monza), Gunter (d, Karagumruk) più anche il giovane 2005 Siren Diao, che ha seguito Hien all'Atalanta.