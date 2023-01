Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la partita Verona-Cremonese, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 9 gennaio 2023, alle ore 18.30 e di scena allo Stadio Bentegodi. Vlad Chiriches è out per infortunio.



Portieri: Carnesecchi, Saro, Sarr.



Difensori: Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Ghiglione, Hendy, Lochoshvili, Quagliata, Sernicola, Valeri.



Centrocampisti: Ascacibar, Castagnetti, Milanese, Pickel.



Attaccanti: Buonaiuto, Ciofani, Dessers, Felix, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia.