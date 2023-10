Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Radio Serie A dopo l'esordio col Verona del figlio Juan Manuel contro il Torino:



“Sono tantissime sensazioni belle, perché da calciatore non pensi che il figlio possa diventare un professionista. Tre anni fa, quando ha esordito in Argentina, è stato un bel colpo; ora che ha fatto l’esordio in Serie A è stato un colpo ancora più forte. Però sono felice, è felice tutta la famiglia per questo momento e per il fatto che sia arrivato in Serie A, dove io me la sono goduta quando ho giocato. Se deve copiare più me o Lautaro? Per quello che sta facendo deve copiare Lautaro. Quello che ha di me, lo ha nel sangue. Da Lautaro deve imparare”.