Il ds dell'Hellas Verona Tony D'Amico parla a Sky Sport prima della sfida con il Genoa: "Sono state settimane particolari, per le notizie da Genova. Quest'anno bisogna adattarsi per le difficoltà nuove causa virus e infortuni. ​Quanto tempo serve per vedere il Verona al 100%? Non lo so, venendo da due stagioni che si sono praticamente accavallate abbiamo fatto tanti cambiamenti per forza di cosa e la mancanza del precampionato e del ritiro ci crea delle piccole difficoltà. Il mister deve conoscere i ragazzi, i ragazzi si devono conoscere fra di loro e lo facciamo nel corso delle partite ufficiali: questo può creare certamente qualche problematica, anche qui dobbiamo adattarci ma sono convinto che il mister e i ragazzi, col gruppo storico, a velocizzare i tempi".