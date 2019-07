Andrea Danzi, centrocampista del Verona, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali gialloblù al termine della sfida contro l'Union Feltre: "Stiamo lavorando alla grande per arrivare pronti alla prima partita di Coppa Italia".

SU JURIC - "E' un allenatore che pretende molto dai suoi giocatori, vuole pressing e gioco".



SU SE STESSO - "Sono un semplice ragazzo che vuole raggiungere il proprio sogno. Mi piace giocare la palla e andare a pressare, cerco di sempre di dare tutto e giocare per la squadra della mia città è sempre un grandissimo onore, così come vestire oggi la fascia di capitano, grazie ad Almici che me l'ha consegnata. Ringrazio società e tutti i mister che ho avuto per queste opportunità, ora voglio dimostrare di aver meritato questa fiducia. Veniamo da una promozione bellissima, per la prossima stagione spero di giocare il più possibile e soprattutto raggiungere la salvezza".



SUL RITIRO - "Bello vedere così tanta gente che ci viene a vedere e che ama questa maglia. Bisogna fare gruppo, avere un gruppo unito che punta compatto allo stesso obiettivo".