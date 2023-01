Il Verona affronta oggi l'Inter a San Siro. A pochi minuti dal match Fabio Depaoli ha parlato ai microfoni di Dazn, con parole di elogio nei confronti di Marco Zaffaroni. "E' una persona di poche parole, è entrato in punta di piedi e ci sta dando i giusti consigli. Penso che potremo toglierci delle soddisfazioni" ha precisato il giocatore gialloblù. Proseguendo il giocatore ha poi svelato la strategia per fermare l'Inter: "Cercheremo di non farli segnare. Se andassimo in svantaggio sarebbe molto difficile in questo stadio. L'obiettivo è tenere la porta inviolata."