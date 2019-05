Samuel Di Carmine, attaccante del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta dagli scaligeri per 1-0 contro il Pescara.



Queste le sue parole: "Innanzitutto sono contento perché è un rigore decisivo per il nostro cammino. Ringrazio Giampaolo Pazzini che me lo ha lasciato tirare, perché siamo noi due i rigoristi. Era pesante ma me la sono sentito di calciarlo. Siamo due attaccanti forti, possiamo giocare insieme perché siamp complementari. Per adesso meglio che entri a gara in corso, perché inizialmente abbiamo fatto fatica, ma siamo una coppia forte. Il mister all'intervallo? Ci ha detto di continuare così e di crederci fino alla fine. Dobbiamo fare i complimenti anche al Pescara che è una grande squadra e ci ha dato filo da torcere. Siamo contenti di questo risultato. La finale? Un traguardo importante. Sarà una partita complicata perché sono una grande squadra ma ce l'andremo a giocare".