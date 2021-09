Prima di Bologna-Verona, Eusebio Di Francesco ha presentato il match: "Ci sono state prestazioni importanti e alla lunga arriveranno i risultati, ora pensiamo al Bologna contro cui dobbiamo dare il massimo per fare risultato. Siamo mancati in continuità commettendo delle ingenuità contro squadre importanti, mi auguro che con la pausa sia migliorata la squadra in continuità. Simeone e Caprari? Chiedo di mettere le loro qualità in campo, con tecnica, qualità ed esperienza".