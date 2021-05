Federico Dimarco, laterale mancino del Verona, in gol oggi contro il Torino, parla a Dazn dopo il pari coi granata: "Mi è servito tanto questo nuovo ruolo. La fase difensiva in passato la guardavo meno, ma lavorando col mister mi sento migliorato tanto. Prossima stagione in doppia cifra? Speriamo, ma prima finiamo bene questa"