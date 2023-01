Così l'attaccante del Verona Milan Djuric dopo il pareggio contro il Torino:



"Penso che abbiamo fatto una discreta gara. Sicuramente si può migliorare, però penso che dal punto di vista dell'impegno, della prestazione e della ferocia agonistica ci siamo stati, contro un avversario comunque importante: siamo contenti".



PRESTAZIONE - "Sicuramente sono contento da un punto di vista personale, era tanto tempo che non giocavo una partita per novanta minuti. Ho dovuto stringere i denti, soprattutto nel finale perché ero molto stanco, però sicuramente per un attaccante è importante avere delle occasioni per fare gol e dare una mano alla squadra".



PRIMO CENTRO - "Lo dedico a mia moglie e ai miei figli che sono sempre con me anche nei momenti magari particolari, come poteva essere questo inizio di stagione dove ho avuto poco spazio, però mi son sempre allenato bene, penso, e dopo i risultati si vedono nel campo".



E ADESSO? - "Possiamo definirlo un punto di partenza, venivamo da una serie molto negativa, ma dovevamo dare una svolta a questo campionato. Abbiamo ancora tante partite, noi ci crediamo. Bisognava partire da qualcosa e penso che il punto contro il Torino, che è una bella squadra, sia molto importante per noi. Ci serviva questo, quantomeno cambiare il trend e penso che oggi ci siamo riusciti".