Intervistato da Dazn, Milan Djuric, attaccante del Verona, ha parlato dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Siam partiti bene nel primo tempo. Abbiamo avuto la respinta sul rigore. Ci è mancato del cinismo. Fa parte del gioco. Ci sono giornate in cui si fa fatica. E altre che vanno come è andata alla Fiorentina. Abbiamo giocato un ottimo calcio, c’è molto rammarico. Nel secondo tempo ci siamo abbassati ed è uscita la Fiorentina. C’è dispiacere da parte mia per il rigore sbagliato. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato di esserci e di potercela giocare con tutti, abbiamo fatto tanti gol nelle ultime partite, a parte oggi, dove c’è stato un calo”.