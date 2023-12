Intervistato da Dazn, Milan Djuric, autore del gol sigillo della vittoria del verona sul Cagliari, ha parlato così: "Il calcio va così, scorsa settimana eravamo amareggiati. C'era un piccolo peso per me, avevo sbagliato un rigore, ma il calcio ti dà la possibilità di rifarti. Abbiamo fatto una grande prestazione. L'espulsione ci ha aiutato, ma siamo stati bravi a tenere il pallino del gioco. Nelle ultime partite stavamo facendo bene e raccogliendo meno di quanto meritavamo. Oltre la prestazione, oggi, ci sono stati i tre punti. Il presidente? Oggi è un messaggio per lui e per tutti i tifosi, la dedica è per tutti. Il presidente ci è sempre stato vicino. Le voci non hanno influito".