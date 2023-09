Josh Doig, terzino sinistro del Verona, ha parlato dal ritiro della nazionale scozzese, dicendo la sua sul campionato italiano. Queste le sue parole:



"Quando sono andato in Italia non è stato un salto così grande come pensavo. Credo che il calcio scozzese sia molto sottovalutato, ma è molto fisico e intenso. La velocità del gioco non è molto differente dalla Serie A".