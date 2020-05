Miguel Veloso rinnoverà per la prossima stagione il contratto in scadenza con l'Hellas Verona. Che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è intenzionato a confermare un altro centrocampista: Matteo Pessina, ancora in prestito dall'Atalanta. Invece è tutto da definire il futuro di Badu, in prestito dall'Udinese.