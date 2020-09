Il Verona del tecnico Ivan Juric sta cercando una pedina per colmare il gap nel reparto offensivo. Oltre dunque al ritorno di Eddy Salcedo in prestito dall’Inter, cosa ormai fatta, si pensa anche ad un altro innesto come punta.



I nomi, secondo Sky Sport, sono due: il classe ’96 Antonio Sanabria del Genoa o il classe ’92 Ernesto Torregrossa del Brescia. Entrambi vengono da due annate difficili a livello di squadra e personali, visti i pochi punti raccolti dai liguri e i lombardi e i tanti infortuni dei due giocatori. I veneti nei prossimi giorni decideranno su quale dei due profili affondare il colpo.