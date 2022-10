Salvatore Bocchetti, nuovo allenatore dell'Hellas Verona, si presenta in conferenza stampa, a due giorni dall'esordio contro il Milan: "Onorato della scelta fatta dalla società. È mia intenzione portare un calcio fatto di intensità, pressing, sacrificio. Metterò tutto me stesso per dare il mio contributo, ho entusiasmo e tanta voglia di cominciare".



DI COSA HA BISOGNO LA SQUADRA - "Di ritrovare morale, stiamo lavorando sul ritorno alla modalità di stare in campo vista nella scorsa stagione. Domenica ci mancheranno diversi elementi, ma questo non ci impedirà di dare tutto sul campo".



MODELLI - "Il modo di lavorare di Juric e Tudor mi ha segnato profondamente, sia come calciatore che come allenatore. Con l’aggiunta di qualche mia idea, come è normale che sia. Questa squadra ha tutto per dare molto, il mio compito è sfruttarne al meglio le qualità".