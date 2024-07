Verona, ecco Zanetti: "Otto anni fa avrei firmato con il sangue per allenare qui"

Getty Images

si è presentato oggi come nuovo allenatore dell', le sue dichiarazioni in conferenza stampa.- "Sono partito dal basso. Se otto anni fa mi avessero detto che sarei diventato l’allenatore del Verona avrei firmato con il sangue. Qui c’è un esercito dietro e sono i nostri tifosi. Il mio calcio è fatto di sudore, di sacrificio. L’Hellas Verona per chi viene da fuori è questo".- "Ora siamo primordiali. Non ho chiesto giocatori, ho chiesto caratteristiche. Con Sogliano abbiamo la stessa visione, prenderemo giocatori poliedrici come Harroui".

- "Sono importanti per tutte le squadre".- "Ho delle cose importanti per me, senza palla ma anche quando ce l’ho. E il pallone mi piace tenerlo perché sprechi meno energia. Mi piace il calcio verticale, ma non mi piace buttare via il pallone".- "Chi veste la maglia deve mettere tutto al 100 per 100. Bisogna rispettare la società e lo si fa col lavoro".- "A Empoli abbiamo fatto 43 punti che a Empoli sono un’impresa. Ho voglia di fare bene. A Verona mi sento il serpente nella pancia, non sono qui per soldi. Dopo i 43 punti forse non ho tramesso quello che avrei dovuto. Mi sono guardato dentro. Ho guardato ai miei errori non agli alibi".

- Durante la conferenza, è intervenuto anche, direttore sportivo del Verona: "Sarà un altro campionato di sofferenza. Ma con la straordinaria compattezza del nostro ambiente speriamo di festeggiare ancora una volta. Non mi piace fare il casting degli allenatori e spiego perché: oggi gli allenatori sono tutti preparati, persino troppo, quindi vai a sensazioni. La valutazione è fatta in questo senso. Mercato? Le dinamiche sono sempre le stesse. Dobbiamo stare dentro dei parametri, non possiamo dare ingaggi alti. Dobbiamo fare plusvalenze per vivere e tenere i conti a posto. Noi lavoriamo in questo modo e continueremo a lavorare così. Vogliamo giocatori con fame e voglia di affermarsi. Questa è la nostra filosofia".