L'esterno del Verona Marco Davide Faraoni parla a Dazn dopo il pareggio con la Roma: "E' un punto che vale tanto, contro una grandissima squadra che sa giocare a calcio a ritmi altissimi. Avevamo calciatori nuovi, ma devo far loro i complimenti perché si sono adattati subito. Il primo tempo non siamo riusciti bene ad accorciare, non siamo riusciti a sfondare sulle fasce, ma nella ripresa è andata diversamente. Gli applausi dei pochi tifosi? E' qualcosa che ci mancava, ci mancava il nostro pubblico. Per noi è importante, speriamo rientrino sempre più tifosi. Ripetibile la scorsa stagione? Sì, sarà difficile perché ripetersi è sempre difficile, ma abbiamo un gruppo forte. Chi è arrivato ha qualità, dobbiamo essere bravi noi vecchi ad aiutarli".