In un'intervista rilasciata Sky Sport, l'esterno del Verona Davide Faraoni ha parlato dopo il 3-1 subito contro la Samp facendo un paragone tra quello che ha vissuto al Crotone nella stagione 2017/18 e quello che può dare a livello di esperienza ai gialloblù: “Di chiacchiere ne abbiamo fatte tante, ma un ragazzo che ha avuto più esperienze degli altri deve farlo in campo e ci sto provando in tutti i modi”.