Sembra ormai giunta ai titoli di coda l’avventura dell’attaccante classe ’95 Mariusz Stepinski al Verona. Sull’attaccante ci sarebbe da giorni il pressing serrato del Lecce del tecnico Eugenio Corini. I salentini, secondo tuttob, hanno presentato così un’offerta che prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni.



Gli scaligeri, freschi dell’acquisto di Andrea Favilli, hanno accettato la proposta dei giallo rossi definendo così l’affare. Il giocatore viene da una stagione non proprio positivissima, con soli 3 gol realizzati in 21 presenze in Serie A. La punta proverà così a rilanciarsi in salento, dove sicuramente avrà più spazio per mostrare le sue qualità, anche a patto di scendere di categoria.