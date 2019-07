Benvenuto Mister! O bentornato all’Hellas

Emiliano #Bonazzoli guiderà le gialloblù per la prossima @FIGCfemminile #SerieA 2019/20.#HVW

L'ex attaccante Emilianoè il nuovo allenatore del, a confermarlo il comunicato ufficiale: ""L’Hellas Verona Women informa di aver affidato a Emiliano Bonazzoli la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione sportiva 2019/20. Per l’ex attaccante si tratta di un ritorno in gialloblù, dopo aver indossato la maglia dell’Hellas durante la stagione 2000/01".