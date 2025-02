Getty Images

Montipò 6,5: quando è preso in causa risponde sempre presente. Bella parata a freddo su colpo di testa ravvicinato di Kean.Dawidowicz 6,5: imperioso su Zaniolo e attento alle falcate di Dodò. Partita di spessore.Coppola 7: crea una gabbia intorno a Kean e compagni e non si fa quasi mai superare.Valentini 6,5: anche per lui buona gara. In fase difensiva si dimostra attento e preciso. Serviva forse più precisione nelle ripartenze.Faraoni 7: gara giocata a pieni polmoni. Galoppa su e giù per la sua fascia, con incursioni dietro le linee avversarie. Manca solamente precisione nell'ultimo passaggio.

(dal 32' s.t. Oyegoke 6: buon apporto alla gara in un momento delicato.)Duda 7,5: insieme a Suslov, gara da incorniciare. Si avventa su tutti i palloni e crea buon filtro tra attacco e difesa.Niasse 6,5: si integra bene nel gioco gialloblù. Pericoloso in area di rigore, gioca a buoni ritmi.Tchatchoua 6,5: anche per lui grande carattere. Pecca solamente in qualche scelta finale, anche se la prestazione rimane più che positiva.Suslov 8: "partitazo" del centrocampista gialloblù che è praticamente onnipresente e immarcabile per gli avversari. Gioca a cento all'ora, crea spazi e fa da uomo assist. Una delle sue migliori partite in assoluto.

Livramento 6: usa molto il fisico per creare quel giusto apporto alla gara. Incespica negli ultimi metri in area di rigore avversaria.(dal 26' s.t. Bernede 7,5: impatto con gol assolutamente meritato. Incornicia una gara breve ma davvero intensa.)Sarr 6,5: ci voleva forse quel pizzico di caparbietà in più sotto porta. Per il resto, al servizio della squadra anche quando c'è da ripiegare.(dal 32' s.t. Mosquera: s.v.)All. Zanetti 7,5: Verona che dimostra un carattere enorme. Nel primo tempo amministra la gara, usando soprattutto la grande fisicità dei suoi giocatori. Nella ripresa, appena trova spazi, Zanetti guida i suoi verso la porta avversaria con un gioco semplice ma estremamente concreto. Meritata la vittoria nel finale.