Verona-Fiorentina (mercoledì 22 dicembre, calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn e Sky, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021.



PROBABILI FORMAZIONI



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Cetin, Sutalo; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.



Arbitro: Doveri, assistenti Di Iorio e Lanotte, Miele quarto uomo, Abisso e Vivenzi al Var.