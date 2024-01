Verona-Frosinone: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Verona-Frosinone (domenica 28 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Scaligeri per uscire dalla piena e combattuta zona retrocessione, ciociari per non farcisi risucchiare.



LE ULTIME - Baroni può anche confermare la squadra che ha ben figurato contro la Roma, a meno che Djuric non venga ceduto al Monza. Henry pronto a essere schierato. Di Francesco, invece, può lanciare dal 1’ il neo acquisto Zortea in modo tale da riproporre il 4-3-3. Dubbi a centrocampo (Brescianini, Gelli e Reinier in corsa per una maglia) ed in attacco (solito ballottaggio Kaio Jorge-Cheddira).



PROBABILI FORMAZIONI -



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Saponara, Suslov, Mboula; Djuric. All. Baroni



FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Bonifazi, Okolli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco