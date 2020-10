Verona-Genoa, 80 giorni dopo: era appena il 2 agosto scorso quando i liguri allenati da Davide Nicola, in preda a mille ansie, conquistavano una salvezza risicata durante l'ultimo turno di Serie A, vincendo per 3-0 proprio al Bentegodi contro la squadra dell'ex Juric e approfittando del contemporaneo ko del Lecce con il Parma, che mise al sicuro il Grifone dopo una stagione e una settimana disastrosa, foriera di cattivi pensieri.



DA JURIC A MIGUEL VELOSO E GUNTER, QUANTI EX - Tante le polemiche, a causa di un Hellas a detta di molti troppo rinunciatario: non solo l'allenatore croato, ex bandiera del Genoa, ma anche Miguel Veloso e Gunter, rispettivamente cognato del presidente Preziosi e ancora di proprietà ancora dei liguri, non certo alla loro miglior partita in Serie A. Un Verona protagonista fino a quel momento, sotto per 3-0 a fine primo tempo. Le voci si sono sprecate.



IL MATCH DEL COVID - Due mesi dopo siamo solo alla quarta giornata di campionato, ma la situazione è comunque al limite per il club ligure: dopo aver avuto praticamente l'intera rosa contagiata dal Covid, ora la squadra di Maran è chiamata a scendere in campo per la prima volta, tra guarigioni dell'ultimo minuto e una condizione fisica deficitaria. Verona-Genoa non è mai una partita tranquilla.