Verona-Genoa, formazioni e dove vederla in tv e streaming

, con calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 13 aprile allo stadio Bentegodi è gara valida per la 32esima giornata di Serie A. Una partita che è anche fondamentale scontro salvezza non solo per i padroni di casa di, che grazie alla serie positiva che dura da 3 giornate (1 vittoria e due pareggi) si sono portati a +6 sul terzultimo posto, ma anche per gli ospiti diche, in caso di vittoria chiuderebbero quasi definitivamente (mancherebbe solo l'aritmetica) il discorso permanenza in Serie A.Tutte le informazioni su Verona-Genoa:

: Verona-Genoa: domenica 13 aprile 2025: 15.00: DAZN: DAZN(3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. All. Zanetti(4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini; Zanoli, Malinovskyi, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

- Verona-Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederlo in tv è necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console di gioco (PlayStation, Xbox), oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast o TIMVISION Box.- Verona-Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet o pc, oppure collegarsi al sito della piattaforma tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.