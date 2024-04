Verona-Genoa, i convocati di Gilardino: out Vitinha, la scelta su Gudmundsson

Oggi alle 18 va in scena al Bentegodi dila sfida valida per il 31° turno di Serie A tra i padroni di casa dell’Hellas, guidati da Marco Baroni, e il. Una gara fondamentale per le due squadre, a caccia dei tre punti.Il Grifone ha diramato la lista dei convocati di Albertoin vista del match. Tanti assenti, soprattutto in avanti, nei rossoblu, che non avranno a disposizione, anche lui nella lista degli indisponibili.Presente Albert, che ha smaltito l’attacco febbrile delle ultime ore. L’attaccante islandese è presente nell’elenco di Gilardino.

Di seguito l’elenco completo:: Leali, Martinez, Sommariva: Bani, De Winter, Haps, Martin, Spence, Sabelli, Vasquez, Vogliacco: Badelj, Bohinen, Frendrup, Papadoupoulos, Thorsby: Ankeye, Ekuban, Gudmundsson, Messias