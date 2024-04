Verona-Genoa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Otto punti dividono in classifica Verona e Genoa, di fronte domani alle 18 al Bentegodi. Un divario che se lascia relativamente tranquilli i liguri, che ormai intravedono il traguardo della salvezza, risulta invece ancora preoccupante per i veneti, invischiati in piena lotta per non retrocedere. Malgrado ciò che dice la classifica, però, le due formazioni arrivano all'appuntamento con la 31^ giornata di campionato con morali e stati di forma differenti. I rossoblù non vincono infatti da quasi un mese e mezzo (2-0 interno all'Udinese del 24 febbraio) e nelle ultime quattro gare hanno raccolto solo due punti; i gialloblù nello stesso arco di tempo ne hanno invece accumulati ben 7, perdendo soltanto contro il Milan.

• Partita: Verona-Genoa• Data: domenica aprile 2024• Dove: Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona)• Orario: 18:00• Canale TV: DAZN (canale 214 del decoder Sky)• Streaming: DAZN• Competizione: 31ª giornata di Serie AUna sola grande assenza per l'Hellas che contro il Grifone dovrà rinunciare allo squalificato Magnani. Al suo posto spazio a Coppola. Rispetto a sette giorni fa contro il Cagliari, Baroni recupera sia Belahyane che Tavsan anche se entrambi dovrebbe partire dalla panchina. In attacco ancora fiducia a Bonazzoli, reduce dal bel gol di tacco contro i sardi. Sul fronte Genoa i problemi di Gilardino sono tutti in attacco: Retegui è squalificato, Vitinha infortunato, Ekuban non al meglio della forma dopo un lungo stop. In compenso Gudmundsson sembra aver smaltito la febbre dei giorni scorsi e dovrebbe essere regolarmente al suo posto affiancato da Ankeye, al debutto da titolare in rossoblù. Out a centrocampo anche Malinovskyi, per la cui sostituzione si candida Strootman.

Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Mitrovic; Bonazzoli. All. Baroni.: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias; Ankeye, Gudmundsson. All. Gilardino.