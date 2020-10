Nonostante i quasi 300 chilometri che dividono il centro sportivo del Genoa da quello del Verona,Se tra gli scaligeri figurano ben sei ex rossoblù, (il tecnico Ivan Juric, le punte Favilli e Salcedo, l'esterno Lazovic e gli assenti di turno Veloso e Gunter), a fronte di un solo genoano con un passato tra i mastini (Valon Behrami), nei liguri parecchi sono coloro che hanno affrontato l'avversario odierno vestendo la maglia della sua diretta rivale cittadina. A cominciare da mistermonumento del Chievo dapprima come difensore e poi anche come allenatore. Un'avventura, quella sulla panchina dei clivensi, durante la quale il tecnico trentino ha avuto alle sue dipendenze diversi giocatori oggi con lui a Pegli, comeInevitabile per ciascuno di loro sentirsi a proprio agio sul prato verde dell'arena veronese.Nell'attuale organico rossoblù figurano poi anche altri tre giocatori che pur non essendo mai stati protagonisti su nessuna delle due sponde dell'Adige hanno comunque affrontato l'Hellas da 'cugini' un po' più alla lontana. I portierihanno all'attivo trascorsi in altre formazioni venete. Il primo transitò ad inizio carriera da Treviso, il secondo ha invece salutato da meno di un mese Cittadella, dove è stato protagonista nelle ultime quattro stagioni. In questa speciale lista rientra anche, fresco di rientro al Grifone, anche se oggi relegato fuori rosa, dopo l'annata trascorsa in prestito al Venezia.Se per molti genoani affrontare il Verona avrà quindi un sapore del tutto particolare, per gli scaligeri l'unico ad aver fronteggiato i rossoblù in un derby è l'ex sampdoriano. Dell'organico di mister Juric, tuttavia, fanno parte anche altri tre giocatori che hanno speso parte della propria carriera a pochi chilometri dal capoluogo ligure. Si tratta degli ex spezzini, protagonista con la maglia dell'Entella nel 2015-16.