Getty Images

Montipò 5: riceve pallonate da tutte le parti e fa il possibile per evitare un passivo anche più serio di così.Daniliuc 4,5: ci capisce davvero poco sulle falcate di Retegui e compagni. Troppi spazi lasciati e troppo disattenzione in una gara da dimenticare.(dal 25' s.t. Valentini: s.v.)Coppola 4,5: anche per lui errori disastrosi di lettura e di marcatura nelle numerose azioni offensive avversarie. Retegui con lui fa letteralmente quello che vuole.Ghilardi 5,5: un poco meglio del compagno di reparto, è costretto spesso a fare gli straordinari.

Tchatchoua 5: annichilito nei primi minuti di gioco, non trova mai spazio per le sue giocate.Niasse 4,5: praticamente evanescente come il resto dei compagni. Perde numerosi palloni e si ritrova spesso ad inseguire gli avversari.Bernede 5: esordio certamente non facile per lui. Abbandonato solo dai compagni a centrocampo, non trova quasi mai la giocata giusta per creare qualche azione degna di nota.(dal 17' s.t. Dawidowicz 6: cerca di metterci almeno il carattere e l'esperienza nonostante il passivo oramai irreparabile.)Bradaric 4,5: troppo nascosto tra le maglie avversarie, De Roon fa quello che vuole con lui.

(dal 17' s.t. Oyegoke 6: con la sua freschezza prova a lanciarsi negli spazi per creare qualche pensiero alla difesa avversaria.)Suslov 5: cerca di giocare qualche pallone in verticale, ma senza riuscire ad essere particolarmente pericoloso.(dal 34' s.t. Lambourde: s.v.)Sarr 5: in attacco è davvero impalpabile.(dal 17' s.t. Kastanos 6: prova a farsi dare il pallone per tenere alta la squadra. Premiato anche per lui il carattere.)Mosquera 5: a parte qualche pallone alto raccolto per fare da sponda, nulla di più.All. Zanetti 4,5: Verona che crolla troppo prematuramente. La reazione è quasi nulla. I cambi fatti dimostrano però che alcune scelte iniziali potevano e dovevano essere riviste.